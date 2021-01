Canosa, travolto in bici da un furgone sulla SS 93: muore medico 52enne

CANOSA - Tragedia sulla statale 93, ieri poco dopo mezzogiorno. Un medico canosino di 52 anni, Pio Piscitelli, guardia medica a Cortina, è stato tamponato da un furgone mentre, come sua consuetudine quando tornava a Canosa, si trovata sulla sua bici nella zona delle curve vicino Canosa.

L’impatto è risultato fatale per il medico e vani si sono rivelati i soccorsi prima dell’autista del furgone, poi dei sanitari del 118.

Pio Piscitelli tornava a Canosa ogni mese per stare con i suoi genitori. Ieri, al momento dell’incidente, non aveva documenti con sé e quando i genitori, non vedendolo tornare, hanno iniziato a cercarlo, giunti al pronto soccorso hanno scoperto la tragica realtà.