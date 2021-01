Canosa, boato nella notte: bomba carta esplode davanti portone in zona centrale

CANOSA – Un forte boato ha scosso questa notte, poco dopo la mezzanotte il centro di Canosa. Una bomba, probabilmente un ordigno rudimentale, è esplosa davanti al portone di un edificio portone in via Calatafimi incrocio via Imbriani.

L'esplosione ha provocato danni non solo al portone ma anche all'intera palassina. Per fortuna, non ci sono feriti, perché in quel momento la strada era deserta. Solo tanto spavento per i residenti della zona, svegliatisi di soprassalto dal forte rumore provocato dall'ordigno.

Sul posto ai vigilantes della Vepgapol sono subio intervenuti i carabinieri di Andria per verificare l'accaduto e risalite agli autori del gesto. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori.