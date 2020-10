DigithOn, Boccia: «Digitale e Stato insieme contro il virus»

BARI - «Ai ragazzi voglio dire una cosa, l'ho toccato con mano in questa emergenza: mai come in quest’ultimo anno abbiamo cambiato le nostre vite facendo più cose contemporaneamente e in emergenza, anche grazie all’aiuto dell’innovazione digitale». Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, intervenendo per un saluto in chiusura della prima della due giorni della quinta edizione di Digithon, la maratona digitale italiana di cui è fondatore.

«La gestione dell’emergenza Covid - ha detto Boccia che da qualche giorno è positivo e in isolamento in casa - senza la società digitale nel mondo sarebbe stata una catastrofe e di questo dobbiamo prendere atto. Il digitale ci ha cambiato la vita e ci ha aiutato. Spesso a Digithon abbiamo messo in evidenza anche i limiti e le distorsioni esaltando sempre le opportunità. In questa fase storica, ed emerge anche dai progetti di quest’anno, la forza del digitale è sotto gli occhi di tutti. Nella società digitale pero è confermata una presenza imprescindibile: quella dello Stato. Grazie all’intervento dello Stato, sanità ed economia sono state supportate senza precedenti e anche nelle analisi il digitale è stato fondamentale».