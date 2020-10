Barletta, record di idee per DigithON: presentati 400 progetti

BARLETTA - Si è conclusa con un record di candidature la call for ideas per la quinta edizione di DigithON, la più grande maratona digitale italiana. Sono oltre 400 i progetti registrati sul sito www.digithon.it, che verranno selezionati dal comitato scientifico per accedere alla finale che si svolgerà per la prima volta in live streaming, per garantire la massima sicurezza vista l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, il 23 e 24 ottobre prossimi. Si tratta di un record di candidature, riferiscono gli organizzatori che, pertanto, hanno deciso di portare da 30 a 51 il numero delle startup che si contenderanno la vittoria, vista anche la singolarità di questa edizione.

La prima classificata si aggiudicherà l’assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e BAT, main partner di DigithON che affianca la manifestazione sin dai suoi esordi. In palio per gli inventors vi sono anche borse di studio, premi in denaro e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro. La premiazione delle idee vincenti si terrà il 31 ottobre dalle ore 9 presso le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie.