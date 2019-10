Magistrati arrestati a Trani, D’Introno si costituisce: è in carcere

Da ieri sera Flavio D’Introno è in carcere per scontare i quattro anni e mezzo residui della condanna per usura nel processo «Fenerator». L’imprenditore di Corato, testimone chiave nel processo contro i giudici di Trani, si è costituito nel carcere della Bat. In un primo momento aveva ipotizzato di presentarsi a Matera, dove sono rinchiusi da gennaio l’ex gip Michele Nardi e l’ispettore Vincenzo Di Chiaro con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari.

Ventiquattro ore dopo la decisione della Sorveglianza, che ha detto «no» all’affidamento in prova ai servizi sociali, D’Introno si è dunque consegnato dopo che i carabinieri, mercoledì pomeriggio, non lo avevano trovato in casa.

