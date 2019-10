Crollo di Barletta, scomparsa la maglia dedicata alle 5 vittime: «Una vergogna»

BARLETTA - Da ieri la maglia nera con i nomi delle cinque vittime del crollo di una palazzina che si verificò il 3 ottobre 2011, a Barletta, nella centrale via Roma, non è più fissata alla rete metallica che ancora delimita l’area di quella tragedia.

A denunciarlo è stata la sorella di una delle vittime, Nunzia Zaza, che ogni anno per l’anniversario del disastro porta quella maglia con i nomi di sua sorella Antonella e delle altre, Tina Ceci, Matilde Doronzo, Giovanna Saradaro e della piccola Maria Cinquepalmi, che aveva 14 anni. Nunzia Zaza racconta che è una specie di rito, ogni anno la felpa viene portata e lasciata lì per alcuni giorni e poi rimossa perché si conservi. Ma ieri ha avito l’amara sorpresa di passare e non trovarla più al suo posto.

«Quanto accaduto - spiega la donna - è davvero increscioso e inspiegabile, ci lascia senza parole». «Quella maglia, che è un simbolo di grande valore, prima di tutto per i familiari di quelle donne ma anche per la comunità cittadina - ha commentato il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito - mi auguro torni al suo posto, perché questo gesto è indegno e oltraggioso».