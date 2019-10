Trani, compensazioni «troppo ricche»: sotto inchiesta il sindaco e altri 7

Il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, 5 componenti della giunta (di cui 4 non più tali), l’ex dirigente dell’area lavori pubblici e patrimonio ed il dirigente dell’ufficio legale comunale dovranno difendersi dalle accuse di concorso in abuso d’ufficio e falso. I fatti riguardano la compensazione fra le somme dovute al Comune a titolo di canoni di concessione dalla Sas Le Lampare di Del Curatolo Antonio & C. che gestisce il ristorante «Le Lampare al Fortino» e le somme che la Società ha ritenuto vantare verso il Comune per lavori di demolizione e ricostruzione del solaio.

