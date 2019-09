Caro cancelleria, a Barletta il «quaderno sospeso»: la scuola è più umana

«Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà nella ricchezza dei suoi aspetti e delle sue dimensioni. Questo è bellissimo». Sono sacrosante queste parole di papa Francesco. Tuttavia, però, il «caro cancelleria» è certamente un insormontabile ostacolo per tutto questo. È inutile nasconderlo, sono tante le famiglie che non possono affrontare queste spese. Ma, come sempre, vi è sempre la possibilità di aiutare chi si trova in difficoltà. E allora diventa meravigliosa la possibilità di concretizzare l’idea del «quaderno sospeso». Un gesto tanto semplice quanto utile. Come si fa con il caffè.

Mariella Dibenedetto, stacanovista della solidarietà, da Barletta fa sapere che: «Il concetto del quaderno sospeso riguarda la possibilità di lasciare un pacco di quaderni già acquistati per quelle famiglie che non possono acquistarli per problemi familiari». E poi: «Come dovrebbe andare? Il negoziante può creare uno spazio dove lasciare quaderni, penne e altro. Questo può avvenire anche a scuola e successivamente il dirigente scolastico o l’ insegnante possono farli arrivare ai bimbi meno abbienti.

Non solo. L’acquirente potrebbe acquistare materiale di cancelleria vario e lasciarlo in parrocchia o direttamente a scuola. È chiaro che, con garbo e tatto, sarà il personale scolastico a donarlo alle famiglie più bisognose. Personalmente, mi impegnerò a coinvolgere i miei bambini affinché sin da ora capiscano l’importanza della solidarietà e della filantropia nei confronti dei loro simili». Perché non provarci? Non è affatto un’impresa impossibile. Sarebbe bello se le scuole del territorio si adoperassero per concretizzare questo gesto di straordinaria umanità.

E di cultura della solidarietà. Quella sulla quale deve fondarsi la Scuola.