Barletta, vietata scuola ai bimbi sotto i 6 anni non vaccinati

BARLETTA - Nessun bambino al di sotto di 6 anni potrà essere ammesso a scuola, nel comune di Barletta, senza che i genitori presentino la certificazione delle avvenute vaccinazioni obbligatorie, rilasciata dal Servizio igiene pubblica della Asl. Lo ha deciso il sindaco Cosimo Cannito con un’ordinanza che sarà notificata a tutti i dirigenti scolastici, al gestore dell’asilo nido comunale, ai titolari di asili nido e scuole dell’infanzia presenti nel territorio comunale, nonché al Comando di polizia locale, alla Asl Bt, al prefetto e al ministero della Salute.

«In qualità di autorità sanitaria locale - si legge nel testo dell’ordinanza - il sindaco ha la responsabilità della tutela della salute pubblica dei propri cittadini». E in riferimento alla circostanza per cui le scuole sono frequentate anche da bambini immunodepressi, il sindaco sottolinea che «ammettere bambini non vaccinati esporrebbe i primi a un elevato rischio per la loro salute».

«L'inosservanza degli obblighi sanciti con la predetta ordinanza - si precisa infine nel documento - salvo ulteriori responsabilità civile e penali, è punita con sanzione amministrativa».