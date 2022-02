«Specchio», il primo album di Ariete parla anche salentino

«Specchio», il primo album di Ariete, cantautrice romana classe 2002 che negli ultimi mesi ha conquistato il panorama musicale con un successo dietro l'altro, parla anche salentino: il disco, che esce domani nei negozi e su tutte le piattaforme digitali, è stato registrato in parte al Castello Volante di Corigliano d'Otranto. Il tutto grazie alla collaborazione con il SEI - Sud Est Indipendente: lo scorso anno, a Ferragosto, la cantautrice è stata protagonista di un concerto sold-out a Melpignano, organizzato nell'ambito del festival ideato e promosso dalla Cooperativa CoolClub, e in autunno ha deciso di tornare nella nostra regione per continuare a lavorare alle undici tracce che compongono il suo disco d'esordio, che segue i due Ep «Spazio» e «18 anni».

L'artista si racconta nel disco con un nuovo atteggiamento, più maturo e consapevole, ma senza perdere la sua autenticità. Uno stile fatto di immagini con cui Ariete riesce a raccontarsi senza filtri, parlando d'amore, di emozioni, di passato, paure, ricordi e debolezze. Un progetto discografico al quale hanno preso parte anche Madame, che firma il brano «Cicatrici» e Franco 126, che ha collaborato per la canzone «Fragili». Il 12 marzo partirà dall'Alcatraz di Milano l'«Ariete Club Tour», già quasi tutto sold out.

(le foto sono di Ilenia Tesoro)