Emma torna in tour: confermate le date tra giugno e luglio 2021

Torna in tour Emma Marrone: tra giugno e luglio la cantante salentina, infatti, sarà in giro su e giù per lo stivale per incontrare di nuovo il suo pubblico e festeggiare i primi 10 anni di carriera, ripercorrendo i suoi più grandi successi e presentando dal vivo i brani dell'ultimo album di inediti, Fortuna. Confermato, intanto, il grande evento all'Arena di Verona: Friends & Partners, in accordo con Arena di Verona Srl, fa sapere che in base alla capienza Covid definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, il 7 e l’8 giugno. Il calendario delle altre date è invece il seguente:

3 GIUGNO 2021 – LIGNANO SABBIADORO (UD) - Arena Alpe Adria

(recupero della data di Jesolo del 3 ottobre 2020 e del 1 maggio 2021)

12 GIUGNO 2021 – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

(recupero della data di Catania del 20 ottobre 2020 e del 20 maggio 2021)

In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 12 e il 13giugno

18 GIUGNO 2021 – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

(recupero della data di Roma del 10 ottobre 2020 e del 29 maggio 2021)

In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 18, il 19 e il 20 giugno.

23 GIUGNO 2021 – MILANO – Carroponte

(recupero della data di Milano del 5 ottobre 2020 e del 6 maggio 2021)

In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 23, il 24 e il 25 giugno.

Le date di recupero dei concerti di TORINO, BOLOGNA, FIRENZE, NAPOLI e BARI si svolgeranno nel mese di luglio 2021. Rinnovata anche una partnership con Trenitalia, per favorire gli spostamenti verso le città toccate dal tour. I biglietti acquistati per gli show di Emma, restano validi. Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.