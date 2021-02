Gaudiano da Foggia a Sanremo: «Le prove all'Ariston emozionanti, finalmente di nuovo su un palco»

Esorcizzare il dolore per la perdita del padre, morto due anni fa per una malattia, grazie alla musica: è quello che farà a Sanremo il cantautore Luca Gaudiano, foggiano classe '91, in gara fra i Giovani con il brano «Polvere da sparo». Cresciuto sul palco, con grandi esperienze nel teatro e nel musical, ci ha raccontato la sua emozione a poche ore dal debutto all'Ariston: «Le prove sono andate benissimo, ho molta carica e non vedo l'ora di cantare. La scenografia sarà protagonista di questa edizione: occupa buona parte del teatro, alcune poltrone sono state spostate, e lo spazio ha un ruolo fondamentale nell'esibizione»

L'assenza di pubblico che effetto le ha fatto?

«Si avverte perché manca il feedback naturale, ma a mio parere è bene anche cominciare ad abituarci a questa dimensione, perché non sappiamo come andranno le cose e per quanto tempo dovremo fare i conti con un nuovo modo di vivere la musica live. La tecnologia per fortuna ci sta mettendo a disposizione gli strumenti per raggiungere il pubblico, ovunque sia»

Il rigido protocollo anti-Covid durante il festival la spaventa?

«Ho fiducia nel comitato che l'ha stilato. Sono una persona che si affida tantissimo alle competenze altrui, non ho pregiudizi, dove finisce il mio lavoro non metto bocca né mani, ci sono regole da seguire e le seguiremo. Anche per le prove abbiamo avuto slot di 40 minuti a testa, è stato tutto molto tranquillo e regolare»

Qual è stato il primo pensiero appena ha messo piede sul palco dell'Ariston?

«Mi sono detto: "Finalmente sono di nuovo a teatro, dopo un anno". Un'emozione indescrivibile»

Fra i suoi colleghi "Big" chi è più curioso di ascoltare?

«Non mi interessa tanto tifare per un artista in particolare, ma avere un'idea critica sulle canzoni, anche perché questo festival, visti i nomi nel cast, sarà un grande termometro culturale sulla scena musicale attuale. Ho letto con attenzione i testi, mi hanno colpito Willie Peyote e Colapesce/Dimartino, aspetto con ansia Max Gazzè perché apprezzo sempre i suoi lavori, e il duo Fedez/Michielin visto che hanno lavorato al testo con artisti che stimo tantissimo»

Subito dopo Sanremo, Gaudiano concluderà il lavoro sul prossimo disco che uscirà in autunno e che proporrà dal vivo in due date a Roma e Milano, a novembre, Coronavirus permettendo. È già disponibile invece su YouTube il videoclip del brano in gara, «Polvere da sparo». Tutta la Puglia tifa per lui, e sicuramente anche il suo papà, ovunque sia.