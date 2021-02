«Flowers of Melancholy (remixed)», un omaggio alla musica di Weaknot

È uscito il 12 Febbraio per Lamour Records, Flowers Of Melancholy (Remixed), una raccolta di remix dell’omonimo Ep dell’artista-producer Weaknot (del collettivo barese Crepuscolo Hub) rilasciato nel 2020. L’inedita versione del 2021 è un vero e proprio omaggio alla musica di Weaknot da parte di Alpha Mound, Nocturne e Slim Vic.

Lo stile di Alpha Mound è incentrato sul genere Ambient, talvolta mescolato a suoni indie-elettronici. Il sound design è la sua caratteristica principale in cui si possono trovare melodie complesse accanto a suoni lenti e ritmi liberi. Le composizioni di Nocturne sono caratterizzate da suoni profondi e movimenti repentini. Slim Vic invece è uno dei principali innovatori svedesi della cultura dei DJ e dei giradischi. Con un piede nella moderna musica da club e l'altro nella musica artistica, combina i diversi mondi e muove costantemente i confini di ciò che è tecnicamente e musicalmente possibile all'interno del contesto tradizionale e collaudato.

Nella versione originale, una miscela di sporco e pulito crea il concetto musicale dietro Flowers Of Melancholy. I brani originali hanno due stati d'animo diversi: il primo più aggressivo, il secondo molto più melodico e sognante. Il progetto contiene tre nuove versioni che ricostruiscono i brani originali in musica dance eclettica, atmosfere cupe e in costante evoluzione per orecchie senza paura e desiderose.

Alpha Mound ha remixato Haunted Pinewood, caratterizzando il brano con un groove ritmico e graffiante, creando uno spettacolo epico in mondi sonori e cambi di tempo. Nocturne ha invece remixato Hikikomori, trasformandolo in una gemma IDM progressiva. Il remixer è stato in grado di donare al brano una grande spazialità e un ambiente denso pur utilizzando pochi elementi. Slim Vic ha realizzato un’ulteriore versione di Haunted Pinewood, portando il brano nel mondo Dub con frequenze profonde e un leggero tocco di trance.

Il progetto Weaknot, nome d’arte di Giacomo Lippolis, nasce nel 2017 per ricordare a se stesso e agli altri che tutti sono in grado di raggiungere i propri obiettivi partendo dalle proprie sofferenze o insicurezze. Infatti, il nome Weaknot deriva dalla frase because I’m not weak, pronunciata dallo stesso artista in un momento di confidenza con una persona cara. La sua musica è un punto d’incontro fra Techno e Ambient, fra malinconia e ironia, problemi mentali e sarcasmo, speranze e situazioni distopiche.