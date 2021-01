«Stanco della gente»: il barese Daniele Lanave torna con il nuovo singolo che invita a guardare il futuro

È in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali "Stanco della gente", il nuovo singolo del cantautore barese Daniele Lanave, tratto dal nuovo album “Friend zone” (On the set/Believe digital). Prodotto da Luca Venturi, per Prima la musica italiana, “Stanco della gente”, scritto da Daniele Lanave, è arrangiato da Tempoxso (registrato tra Milano ed il Mast Academy studio di Bari). Il mastering è a cura di Claudio Giussani presso Energy Mastering di Milano. Il brano è accompagnato dal videoclip diretto da Marco D'andragora, (DAMSTUDIO), ed è stato girato presso il c/o Hivestudio (Bisceglie).

"Stanco della gente" rappresenta in pieno la mia rinascita, sotto tutti i punti di vista. In questo brano ho tirato fuori tutta la mia rabbia, rancore e delusione verso le persone che in tutti i modi hanno cercato di farmi del male, di darmi per sconfitto ma grazie alla mia tenacia e alla mia musica, sono risorto dalle ceneri più forte di prima – spiega il cantautore.

Sin da giovanissimo, si è avvicinato alla musica scrivendo testi e componendo musica: ‘’Ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni da adolescente, presentandole ai vari concorsi musicali come cantautore. – racconta. Successivamente, ho partecipato a masterclass di scrittura e di canto con professionisti del settore tra i quali Roberto Casalino, Loretta Martinez. Ho frequentato due anni fa la scuola per autori CET- Mogol, conseguendo il diploma come autore di testi pop. Questo percorso mi ha portato a conoscere il mio produttore e manager Luca Venturi, che sin dall'inizio ha creduto in me e nelle mie canzoni, così è iniziata la nostra collaborazione, pubblicando i miei primi due singoli: " Soltanto per stanotte" e " Sabato mattina" e il mio primo album "Friend zone". Tanti progetti per il futuro e tanta la voglia di far ascoltare la sua musica: ‘’Per il futuro ho in cantiere tanti progetti che svelerò nel corso del tempo’’.