Antonino: «Il mio Natale a tutto soul»

Da Stevie Wonder a John Lennon, dai Coldplay ai Queen, passando per Elton John, Aretha Franklin e Bruce Springsteen: sono solo alcuni dei tanti artisti che si sono cimentati con le canzoni di Natale. Un repertorio che non ha mai smesso di affascinare cantanti e musicisti di diverse estrazioni e generi musicali. L’ultimo omaggio a questo repertorio arriva dalla Puglia, precisamente da Foggia, da parte del 37enne cantante Antonino, al secolo Antonino Spadaccino, noto al grande pubblico per aver vinto nel 2004 la quarta edizione del talent show musicale Amici di Maria De Filippi, ma anche per aver inciso 4 album, diversi singoli e scritto canzoni di successo per altri suoi noti colleghi.

Da venerdì, infatti, è stato pubblicato l’Ep Christmas (distribuito da Sony Music) in cui l’artista pugliese ha riproposto con il suo stile soul e r&b, la tradizione canora del Natale. Nel disco c’è anche un pregevole duetto tutto pugliese con la salentina Emma Marrone.

«L’idea di realizzare un disco con le canzoni natalizie - commenta Antonino -, nasce dalla mia passione per il soul, ma anche dalla tradizione di questo evento che, in quest’anno particolare, è diventata ancora più forte. È un periodo storico che ci sta cambiando e segnando molto, è un ritorno alle cose vere e semplici com’è appunto il Natale».

L’album, anticipato dal singolo e dal video O Holy Night diretto dal regista Lorenzo Catapano, è composto da sette classici del Natale, compreso Have Yourself A Merry Little Christmas nel quale l’artista pugliese duetta con un’altra voce inconfondibile della musica italiana, la salentina Emma. «Con Emma – prosegue Antonino -, ho il privilegio di avere un rapporto artistico, ma anche un legame profondo d’amicizia. Come autori ci siamo scambiati canzoni e, ovviamente, ci confrontiamo spesso sui nostri nuovi progetti. Quest’estate le ho parlato del disco e ha deciso di cantare con me un brano».

L’album, oltre ai due brani citati, si completa con altri classici come Christmas (Baby Please Come Home), All I Want for Christmas is You, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, I Saw Mommy Kissing Santa Claus e White Christmas. «La scelta dei brani è nata da una mia playlist mentale – precisa Antonino -, ma nel disco c’è anche una canzone meno conosciuta come I Saw Mommy Kissing Santa Claus».

Antonino ha sempre apprezzato generi musicali come il blues, il soul, la musica acustica raffinata e, soprattutto, grandi voci e interpreti. In questo suo lavoro, infatti, viene fuori tutta la «negritudine» della sua voce e, rispetto alla scelta degli arrangiamenti, conclude: «Con il maestro Davide Di Gregorio, abbiamo scelto una grande orchestra italiana e abbiamo cercato degli arrangiamenti che fossero più vicini al mio modo di cantare: il soul, ma senza strizzare l’occhiolino alle produzioni che già esistono».