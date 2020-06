Il festival corre online tra Bari e Salonicco

In attesa che i musicisti possano finalmente tornare a rincontrare il proprio pubblico dal vivo, alcuni di loro si organizzano per fare ascoltare la loro musica utilizzando l’ormai nota rete. È quanto accadrà con il Levante Jazz Festival - un ponte musicale tra Italia e Grecia -, una manifestazione online durante la quale dieci gruppi musicali italiani e greci presenteranno il meglio della loro produzione jazzistica.

Il Festival, il cui inizio è previsto per domani alle ore 18 (sul sito: https://www.facebook.com/levantejazzfestival) è parte del programma culturale dell’Ambasciata d’Italia ad Atene, ed è prodotto dell’Istituto Italiano di Cultura di Atene in collaborazione con il Megaron Theatre di Salonicco. La direzione artistica per la parte italiana, che comprende 5 concerti (il 21, 23, 25, 27 e 29 giugno), è stata affidata al cantante e produttore barese Fabio Lepore.

«È un onore e una grande responsabilità dirigere un festival internazionale – commenta Lepore -, che vede collaborare numerose istituzioni pubbliche e desidero ringraziare Anna Mondavio direttrice dell’IIC di Atene per questo. Per il festival ho scelto cinque progetti che mostrano la musica italiana attraverso stili differenti e di grande classe. L’entusiasmo e l’emozione per il ritorno al palcoscenico di tutti gli artisti mi ha donato grande gioia». Nel corso delle cinque trasmissioni online della durata di 30 minuti, verranno proposti vari stili tra i quali bossanova, gypsy jazz, swing e «a cappella».

Le registrazioni sono state realizzate in entrambi i Paesi, e in due casi sono state realizzate in importantissimi monumenti storici di Bari e di Salonicco, il tutto accompagnato da una miscela straordinaria di videoproiezioni di importanti video artisti come il barese Miguel Gomez e la greca Angelina Voskopoulou. S’inizia, domani alle 18, con due gruppi vocali: i pugliesi Mezzotono, con Fabio Lepore, Daniela Desideri, Andrea Maurelli, Luigi Nardiello, Tanya Pugliese, e i greci Contradition Ensemble. I due gruppi a cappella regaleranno un trionfo di musica soltanto con le loro voci, senza l’utilizzo di alcuno strumento musicale. Due giorni dopo, martedì 23, un altro doppio concerto con Mario Rosini Trio e il duo greco Εvi Siamantà (voce) – Spyros Rassiàs (piano). Rosini, con Paolo Romano al basso e Mimmo Campanale alla batteria, presenterà alcuni pezzi classici della tradizione italiana in particolare stile musicale che caratterizza il suo talento del cantante e pianista pugliese.

Si prosegue a ritmo di bossanova, giovedì 25, con Francesca Leone e Guido di Leone Quartet, che si completa con Gianluca Fraccalvieri al basso e Fabio Delle Foglie alla batteria, e Viki Almazidou, Grigoris Simadopoulos, Dimitris Goumberitsis, Εfthimis Tsakiris e Christos Jermènoglou. Larry Franco e Dee Dee Joy Quartet, con Franco piano e voce, Dee Dee Joy alla voce, Attilio Troiano al sax e Ilario De Marinis al contrabbasso, e Duende jazz orchestra & Εliona Siniari, saranno i protagonisti del penultimo appuntamento (sabato 27), con la canzone swing italiana del 20° Secolo. Infine, lunedì 29, chiusura affidata a Fabio Lepore & Salvatore Russo Gypsy Jazz Trio, con loro Tony Miolla alla chitarra, Camillo Pace al contrabbasso, e The Speakeasies’ Swing Band.