Bari, per carnevale al GarageSound arriva The NextOne, per una notte a tutto hip-hop

Bug festeggia il Carnevale con il più importante esponente italiano della cultura Hip Hop mondiale, Maurizio Cannavò, in arte The NextOne. Nei locali del Garage Sound di Bari, sabato 22 febbraio, dalle ore 22, il carnival party di Bug è affidato alle sue mani. Ballerino, coreografo, produttore e dj, The NextOne è tuttora, indiscutibilmente, tra i più apprezzati, nonché longevi, artisti e pionieri del genere che il panorama italiano abbia mai avuto.

Le vittorie nei campionati del mondo di break dance gli permettono di entrare in contatto con importanti realtà internazionali di cui diventa membro, come la Universal Zulu Nation e la Rock Steady Crew. Quando riaffiora la sua passione per la musica e la voglia di condividere la sua collezione di dischi con il pubblico, iniziano le sue performance da dj, durante le quali si apprezza il gusto influenzato dal soul, dal funk e dall’hip hop old school americano (Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa, Kool Herc, Kid Capri, Red Alert).

Nella spola tra Stati Uniti e Italia, riesce a creare il Beats 4 Life Studio: il quotidiano impegno nella ricerca di sound, contribuisce a incrementare il numero già consistente dei suoi Beats, suscitando l’interesse di molti artisti e innescando collaborazioni con diversi gruppi rap & r&b. Mille trasformazioni per un artista unico, dall’entusiasmo ancora intatto, teso alla continua sperimentazione e riconosciuto come uno dei migliori collezionisti e specialisti in Italia di black music e suoi derivati.

Prima del dj set di the NextOne, le selezioni musicali di Black Vibrations, la crew di dj composta da Cloud Danko e Vito Santamato, conosciuti dal pubblico di Bug ma anche dai frequentatori di festival e club dalle sonorità ricercate.

Per la serata è apprezzato il dress code consigliato: I love Music ovvero seguite e riproponete il look vicino ai generi musicali che amate: dall’afro disco dei ballerini di Soul Train alle tute dei Run Dmc, dall’originalità dei Mod agli abiti appariscenti del glam rock.