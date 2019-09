X Factor, 4 «sì» per i salentini Accasaccio, volano direttamente ai bootcamp

C'è aria di Salento a X Factor 2019: la band degli Accasaccio infatti, della provincia di Lecce, è riuscita a strappare un pass diretto per i Bootcamp, la fase successiva alle audizioni del talent di Sky. Giudicati da Samuel (coach della categoria Gruppi, a cui appartengono), Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Mara Maionchi, i ragazzi (Gianmarco Monteforte - voce, ukulele e tamburello, Emilio Maggiulli - chitarra e voce, Peppe Giannuzzi - violino elettrico e Diego Martino - batteria) si sono esibiti sul palco del PalaAlpitour di Torino sulle note di "Susanna", cover di Adriano Celentano, intascando solo voti e commenti positivi. Sfera Ebbasta li ha definiti "già professionisti", per Mara Maionchi sono stati "un'eccellenza", Samuel prospetta un gran bel lavoro con loro visto che si percepisce che suonano insieme da molto e c'è una bella alchimia, mentre Malika sostiene che ascoltarli le abbia fatto venire voglia di andare in Salento.

Un grandioso successo per i quattro pugliesi (che vengono da Uggiano La Chiesa, Muro Leccese, Squinzano e Monteroni). Ora c'è lo scoglio dei bootcamp, e non resta che fare il tifo per loro, anche perché da tempo gli Accasaccio amano sperimentare e innovare, dando vita non a semplici live ma a vere e proprie feste in musica. Un gruppo nato per pura casualità, situazione che ha definito di conseguenza il loro nome. Ai loro concerti è impossibile non ballare, dal momento che propongono cover di Battisti, Celentano, Zucchero, De André, Lucio Dalla, Negrita, Capossela, Mannarino, alternati a tipiche melodie salentine e ad alcuni brani inediti scritti da loro, su cui spiccano Un calice al cielo, e Promotrice d'armonia. Ora sperano di farsi conoscere anche al di fuori dai confini del Salento, e le premesse ci sono tutte: in bocca al lupo!