Bari, gli Hora Prima cantano San Nicola in chiave rock-progressive

Giovedì 9 maggio alle 20 nel Villaggio del Gusto sul lungomare di Bari (piazza Diaz), in occasione della “Festa dei Baresi”, si esibirà la band barese Hora Prima con il San Nicola Live. Attraverso le armonie e le atmosfere del rock, a tratti progressive, gli Hora Prima raccontano la storia di San Nicola e della città di Bari. Un percorso in musica e parole lungo la tradizione e la devozione dei baresi che, prima come marinai spinti verso Oriente da un folle miraggio e poi come fedeli in processione verso la Basilica, hanno accolto e celebrato il Santo di Myra. Il viaggio musicale degli Hora Prima tocca anche i due miracoli più

rappresentativi di San Nicola: il prodigio dei tre bambini resuscitati, e della dote alle tre fanciulle povere, il tutto sospeso tra sogno e leggenda, sacralità e tradizione, rock e poesia.



Gli Hora Prima nascono nel 2015 con l'obiettivo di ricreare le armonie e le atmosfere tipiche della scena progressive anni '70, non soltanto attraverso l'esecuzione dei brani dei gruppi più rappresentativi, ma anche grazie alla composizione di brani che, per via della fusione fra più generi musicali, del sound vintage e delle tematiche trattate, si inseriscono nel solco tracciato dai

maestri del prog. La band è composta da Roberto Gomes (voce e tastiere), Domenico De Zio (chitarra), Gianluca De Bene (chitarra), Valeria Tritto (basso), Francesco Bux (batteria e voce) e Giovanni Boccuzzi (testi e parole).

«Vogliamo raccontare qualcosa che ci appartiene da vicino, qualcosa che abbiamo nel sangue - raccontano gli Hora Prima - cioè di essere baresi, della nostra città, del nostro santo. Il 9 maggio è il terzo giorno dei festeggiamenti in onore del Santo, la

cosiddetta Festa dei Baresi. Esordire durante questa festa è il massimo, non ci può essere occasione migliore. Speriamo non si

avveri il famoso detto "nessuno è profeta in patria": noi ci auguriamo di esserlo, perché abbiamo messo in musica un pezzo della storia di Bari e della cristianità».



Testi dei brani (di Giovanni Boccuzzi)

Il folle miraggio

Nel vento son tese le vele

Il sole brucia sulla pelle di sale

E nel sogno di un ritorno

Volgiamo la prua verso est

È un viaggio nella fede il nostro

Per molti un folle miraggio

Il mare ascolta le preghiere

Della madre terra che aspetta

Aspetta una nuova speranza

Che da Myra il Santo darà

E mentre s’infrange l’onda

Siamo prede della sete

Foglie tremule nella notte

Nera come il viso di Nicola

Che ci mostra la via

Lontana nello sguardo

Vicina nella fede

E mentre la chiglia taglia l’onda

Siamo seta tra le mani

Note tremule di un canto

Nero come il viso di Nicola

Che ci mostra la via

Vicina nello sguardo

Lontana nella fede

La nostra festa

Qui la gente

Cammina per le strade

E dalle mani si passa il pane.

È un incrocio di lingue

Questa città

Crocevia di barche in festa.

Con gli occhi bagnati di luce

Un copricapo di colori

In fila verso la chiesa si và.

E lì sulla pietra è inciso il coro

Delle voci del mondo.

Lì dove respira la manna

Come segno del passaggio

Storia di un uomo

Di marinai, di un viaggio.

E se il tempo serberà il ricordo

Questa festa, questa città

Ne saranno la traccia.

La fiamma di una candela

Il profumo della cera

Oggi come ieri

Goccia sui fiori di maggio.

La locanda nella notte

Una torcia accanto all’insegna

Una scritta vergata nel legno

“Il vino disseta, la gola s’incanta

Entra e riposa forestiero

Il pane non manca”

Così Nicola spinse la porta

Il caldo del fuoco

Nettare nei boccali

Profumi nell’aria

Dolce approdo

In quella notte di pioggia.

Poi il sorriso dell’oste

I suoi denti gialli

Dove una lingua rossa batteva

Gli occhi accesi dalla brace

La sua ombra curva lo seguiva.

“Per un sì nobile signore

Temprato dal cammino

Mi permetta di servire

La nostra miglior pietanza”

E dalla cucina ecco una donna

Venir fuori con un vassoio fumante

“Di tutti i nostri piatti e vivande

Questo pesce par vivente”

Lo sguardo di Nicola

Sul groviglio di carni si posò

Poi sull’anima dell’oste

Dove oscuro dimorava

Un indicibile vizio e bramosia.

Così Nicola una croce segnò

Su quel piatto ancor rovente.

Un movimento, un pulsare, un

battito

E vene e capillari e sangue

Poi arti e membra riprender forma

In un vortice di nuova linfa

E tre cuori tornare a sorridere

Di quel riso di fanciulli

Puro e senza peccato

Come il primo vagito del creato.

Le mie figlie

Mani viscide e laide

Sulla loro pelle bianca

Carezze come pugni

Sul mio petto fiero

E i sogni di bambine

Gettati nella vergogna

E i sogni di un padre

In pasto a delle belve.

Tirate su con amore

Saranno pagate

Da bestie in calore.

Del loro viso resterà

Solo una lacrima

Che scaverà una buca

Nei miei occhi intenti

A sperare che la sorte

Mi consoli con la morte.

Ma in una notte di preghiera

I rumori di un cavallo sul selciato

I raggi della luna alla finestra

Il respiro di un uomo riservato

Col suo ampio mantello

Che volteggia nel vento

La sua mano protesa nel sogno

Col dono di un angelo, di Dio chissà

Tre sacchetti colmi di speranza

E quel signore santo e il suo cavallo

Nella notte poi svanire

E i sogni di bambine

Tornare a rifiorire

E i miei sogni di padre

Di nuovo germogliare