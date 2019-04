Settimana Santa in Puglia, i riti a Taranto: bagno di folla per i "perdoni"

TARANTO - Con l’uscita della 'prima posta' di perdoni (così vengono chiamati i confratelli che partecipano alle processioni) dalla Chiesa del Carmine, hanno preso il via nel primo pomeriggio di oggi i tradizionali Riti della Settimana santa tarantina. Le coppie di confratelli, incappucciati, scalzi e con il cappello in testa, attraversano in pellegrinaggio le vie del borgo e della città vecchia per l’adorazione del Santissimo Sacramento esposto nei Repositori allestiti nelle chiese. Tantissima gente si è riversata in piazza Giovanni XXX per assistere alla 'nazzicata', il lento dondolio dei perdoni.

Cellulari, macchine fotografiche e telecamerine immortalano l'evento e così le immagini dei pellegrini vengono subito condivise sui social network. A mezzanotte, dalla chiesa di San Domenico, sede dell’omonima Confraternita, si avvia la processione dell’Addolorata che si sgrana per le vie della città vecchia e del borgo per rientrare dopo 14 ore. La tròccola è lo strumento che detta l’andatura. Il simulacro dell’Addolorata è fissato su una base di legno e portata a spalle dalle «sdanghe». Domani alle 17 partirà invece la processione dei Misteri, quella con più simboli, a cura della Confraternita del Carmine. I simboli che raffigurano la via Crucis sono la tròccola, il Gonfalone, la Croce dei Misteri, Gesù all’Orto, Gesù alla Colonna, Ecce Homo, la Cascata, Il Crocifisso, la Sacra Sindone, Gesù Morto e l’Addolorata. Tra una statua e l’altra sono collocate alcune poste di perdoni. Il rientro è per le ore 7 di sabato santo, quando il troccolante sale i gradini e con il bastone bussa per tre volte al portone, che si spalanca e la processione torna nella chiesa madre.