Potenza, tamponi a tappeto agli studenti nelle tende donate dal Qatar: Bardi chiede chiusura scuole

Tamponi effettuati in modalità drive-in in una delle due tende donate dal Qatar: ecco le foto delle attività di questa mattina a Potenza. I test sono effettuati da parte del personale sanitario della Marina Militare a 261 alunni di alcune scuole della città dove si sono registrati casi di positività. La Basilicata ieri è tornata in zona rossa: è in corso l'Unità di Crisi e a quanto emerge il presidente Bardi ha chiesto la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado.

Oggi pomeriggio e in tutta la giornata di domani si arriverà a tamponare oltre mille tra alunni e personale scolastico del capoluogo lucano, grazie a personale dell'Asp.

(foto Tony Vece)