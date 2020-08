Il Lecce retrocede in B: a Bari si festeggia con bara e funerale

Una stagione calcistica particolarmente difficile, segnata anche dalla pandemia mondiale ancora in corso. E il Lecce, unica squadra pugliese in serie A, non ce l'ha fatta, e all'ultima giornata si è dovuto arrendere: sconfitta ieri sera contro il Parma per 3-4, in casa, e retrocessione, complice anche la vittoria del Genoa, diretta concorrente in zona salvezza, che ha 'passeggiato' contro il Verona vincendo 3-0. E i tifosi del Bari, storicamente avversari dei giallorossi, non hanno perso tempo per fare ironia nei confronti dei giallorossi: spunta così una bara con i colori del Lecce e una vera e propria cerimonia funebre. Tutto per scherzo, tanto che, sempre con ironia, i tifosi giallorossi commentano: «Forse i biancorossi hanno dimenticato la disfatta nella finalissima dei play-off di poche settimane fa, contro la Reggiana, che è costata al Bari la serie B». Sta di fatto che la stagione è stata povera di traguardi per tutto il calcio pugliese, e per vedere di nuovo un derby bisognerà aspettare.