Nulla di fatto per il Lecce: 3-4 in casa col Parma e scende in B

LECCE - Nulla da fare per il Lecce, che all’ultima giornata di campionato perde al Via del Mare 3-4 contro il Parma e scende in Serie B. Ma neanche una vittoria avrebbe salvato i giallorossi: anche il Genoa diretta concorrente in zona salvezza, ha vinto 3-0 contro il Verona. Partita combattuta quella dei leccesi, finiti subito sotto per due a zero dopo 24 minuti grazie a un autogol di Lucioni e alla rete di Caprari. Il primo tempo finisce comunque in pari grazie ai gol di Barak e Meccariello. Ma nella ripresa il Parma passa di nuovo in vantaggio con Cornelius e con Inglese. Lapadula segna il gol della bandiera al 68’ ma al Lecce non basta. Delusione dei tifosi e la retrocessione è ormai realtà.