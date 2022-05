Calcio, Di Grazia e Curcio lanciano il Foggia al secondo turno dei playoff

FOGGIA - Il Foggia accede al secondo turno dei playoff di Serie C. Allo “Zaccheria”, davanti a 6mila spettatori, la formazione rossonera ha sconfitto 2-0 la Turris. Reti entrambe nella ripresa, segnate da Di Grazia al 31’ (primo gol in questo campionato per l’ex Catania) e Curcio al 43’. Gara sofferta per la squadra di Zeman (gli ospiti hanno colpito due pali), ma i rossonerinel secondo tempo hanno legittimato il successo. Mercoledì prossimo secondo turno degli spareggi per la B: Curcio e soci saranno impegnati ad Avellino (orario da definire). Per passare il turno, il Foggia sarà obbligato a vincere al “Partenio-Lombardi”, entro i 90 minuti regolamentari (non sono previsti supplementari): gli irpini avranno due risultati su tre a disposizione in virtù della migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare.

(foto Vincenzo Maizzi)