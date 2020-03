Brindisi, scoperte parti di auto rubate in capannone: denunciato 38enne

BRINDISI - I carabinieri della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 38enne del luogo, per ricettazione. In particolare, i militari, a seguito di una perquisizione locale all’interno di un capannone in uso all’uomo, hanno rinvenuto 411 parti meccaniche e di carrozzeria complete, appartenenti ad autovetture Fiat «Panda», Fiat «500 L», Fiat «500» e Alfa Romeo «Giulietta». La refurtiva è stata sottoposta a sequestro.