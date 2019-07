Carovigno, discarica abusiva in azienda e scarico industriale illecito: una denuncia

I carabinieri di Brindisi insieme all'Ispettorato del Lavoro nel corso di controlli hanno denunciato il titolare di un'attività commerciale di materiale edile a Carovigno (Br). L'uomo è accusato di aver gestito male i rifiuti e inquinare l'ambiente circostante, e in precedenza è stato accertato che alcuni li aveva smaltiti bruciandoli. Inoltre l'uomo aveva realizzato in modo abusivo un deposito incontrollato dove stoccava rifiuti speciali, creato uno scarico industriale anch'esso illecito, e una discarica di materiale inerte. Non aveva neanche pensato a un sistema di cartellonistica per le avvertenze contro gli infortuni sul lavoro, né rispettato la normativa contrattuale riguardo la sicurezza. L'attività era stata avviata senza alcuna autorizzazione. L'area, di 500 mq, e il locale adibito a segheria, sono stati sequestrati.