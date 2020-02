Bari, nonostante la denuncia del sindaco il clan festeggia nel portone di casa in via Nicolai

BARI - Proseguono in via Nicolai i festeggiamenti della famiglia Sedicina per la «Candelora». L'evento non autorizzato dal Comune di Bari, definito dal sindaco Decaro di stampo mafioso, si sta svolgendo all'interno del portone della casa famiglia che da anni, per tradizione, celebra con tutto il quartiere questa ricorrenza religiosa. Alla festa ha partecipato un nutrito capannello di persone attirate dalla musica della banda. Durante i controlli dei carabinieri, presenti sul posto dopo l'allerta del sindaco, hanno trovato delle batterie di botti pronte per essere esplose. Il materiale è stato prontamente sequestrato. Secondo quanto accertato i militari hanno sorpreso un gruppo di ragazzetti che cercavano di accendere una batteria di fuochi pirotecnici. Alla vista dei carabinieri sono fuggiti via. Nel corso delle ricerche, in un portone sempre di via Nicolai sono stati trovate diverse batterie di fuochi. Gli accertamenti proseguono per identificare i baby fuochisti.

IL PLAUSO DEL MINISTRO BOCCIA - «Una città non è di un clan ma dei suoi abitanti. Bravo Antonio Decaro! Ancora una volta il sindaco di Bari a difesa della legalità». Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

IL SOSTEGNO A DECARO DELLA SINDACA RAGGI - «Antonio siamo al tuo fianco. Lotta per la legalità non conosce sosta. I Comuni e i Sindaci sono in prima linea. Le istituzioni unite vincono. @Antonio_Decaro @comuni_anci. #NonAbbassiamoLoSguardo». Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi dopo la denuncia presentata il 31 gennaio dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, per interrompere la "festa che ogni 2 febbraio una famiglia vicina ad uno dei clan mafiosi della città mette in scena in onore del capostipite».