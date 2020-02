Bari, la festa del clan e la sfida: lo «sparo» in via Nicolai presidiata dai Carabinieri

Alla fine lo sparo l'hanno fatto, in barba ai divieti, ai controlli e alla presenze dei Carabinieri. Alle 11.30 in punto di questa mattina, domenica, ricorrenza della «Candelora» e festa a cui la famiglia Sedicina non intendeva rinunciare in quanto tradizione secolare di matrice religiosa («con la mafia non abbiamo nulla a che fare»), nel bel mezzo di via Nicolai - ma in un tratto più spostato verso il Redentore rispetto alla location tradizionale compreso tra Sagarriga e Visconti - la batteria è stata posizionata al centro strada.

Quei botti sono stati avvertiti in tutto il centro e soprattutto nel Libertà. In tanti hanno pensato che si trattasse della festa dei Sedicina e le immagini parlano da sole e sembrerebbero una conferma: traffico regolare e "sparo" nel bel mezzo della via, proprio a poche centinaia di metri dal punto presidiato dai Carabinieri e ieri oggetto di rimozione di luminarie. Pare che la miccia sia stata accesa poco dopo il passaggio di una pattuglia dell'Arma. Ai militari non è rimasto altro che intervenire e sequestrata la batteria ormai esplosa. Nessuno è stato fermato. Il sindaco Decaro aveva detto: domenica in via Nicolai ci sarà lo Stato. E aveva anche aggiunto: spareranno lì vicino sicuramente. Cosa che è (inevitabilmente) puntualmente accaduta.