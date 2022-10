Storie a Mezzogiorno, l'amarcord della Grotta Regina di Torre a Mare

BARI - “Ma cosa vuoi che ti racconti, si perde nella notte dei tempi…” Comincia così questo breve viaggio nella memoria di una barese che ricorda con malinconia quella che fu una delle mete più esclusive delle ruggenti estati degli anni '80 in Puglia. Storie a mezzogiorno oggi scava nelle memorie della Grotta Regina: un locale in riva al mare, di proprietà della storica famiglia Calabrese che, negli anni Settanta e Ottanta ha rappresentato una delle location più esclusive per i baresi. Politici, imprenditori, professionisti: la Bari bene dell’epoca sceglieva «Grotta Regina» per organizzare eventi esclusivi, ricevimenti, matrimoni e feste di compleanno. Si trattava di un ristorante con una imponente vetrata vista mare, il lido con le cabine e poi la rotonda su cui i cantanti famosi si esibivano e rendevano magiche quelle lontane serate accarezzate dal vento della bella stagione.

Questo luogo ormai è caduto in disuso: la Grotta Regina ha chiuso, lasciandosi dietro solo le reminiscenze di quello che un tempo fu.

Nel 2015 il fuoco ha divorato tutto: le pareti colorate, gli arredi sopravvissuti e quello che di bello poteva esserci, trasformando Grotta Regina in un ecomostro abbandonato e fatiscente. Ma c’è chi non ha dimenticato. Ecco il suo racconto.

*Speciali a cura di Graziana Di Santo e Fabrizio Bellomo (ArtsMedia) per la Gazzetta del Mezzogiorno