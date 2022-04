Il Taranto perde 0-1 a Messina ma il suo campionato è salvo

MESSINA - Lo stadio «Franco Scoglio» di Messina regala la salvezza matematica al Taranto. Nella terzultima giornata della serie del girone C, nonostante l'1-0 subìto a Messina, la formazione di Giuseppe Laterza stacca il tagliando della «sopravvivenza». Questo è l'effetto di un gioco ad incastro: la Vibonese è stata sconfitta per 4-1 dal Campobasso e matematicamente non può più raggiungere il Taranto. Secondo il regolamento i playout si disputano se fra le due squadre vi sia un distacco di otto punti al massimo tra ultima e penultima. E dopo l’esclusione del Catania ci sarà una sola retrocessa dal girone, se proprio riuscisse a vincere entrambe le prossime partite e le avversarie immediatamente sopra fossero tutte sempre sconfitte, al massimo la Vibonese ultima in classifica con 21 punti potrebbe insidiare il Potenza (33) ma all’Acr Messina ed al Taranto (40) non potrebbe arrivare. Al penultimo posto c’è attualmente la Fidelis Andria con 29 punti, dunque proprio al limite ma serve un ulteriore sforzo per evitare lo spareggio che oggi disputerebbe.