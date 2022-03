Picerno, rimonta «miracolosa» da squadra playoff col Campobasso: 3-2

POTENZA - Picerno in rimonta. Vincente. La formazione di Colucci, nel recupero della trentesima giornata della serie C, in trentotto minuti, a cavallo tra primo e secondo tempo, ribalta il match col Campobasso dallo 0-2 al 3-2. La vittoria del «Curcio» è preziosa per difendere la posizione-playoff, visto che i lucani salgono in ottava fila a 46 punti in classifica.

Una partita elettrica quella tra Picerno-Campobasso, recuperata dopo il rinvio per neve del 5 marzo scorso. Dopo l'1-2 molisano firmato al 21' e 35' dalla coppia Pace-Emmausso, il Picerno piazza la remuntada con le reti firmate in sequenza da: Parigi, Esposito e Pitarresi, rispettivamente al 39', al 69' e 75'. Un successo che vale doppio, dal punto di vista della classifica ed il morale della squadra lucana vista la sua infermeria colma dei giocatori Albadoro, fermi anche Vanacore, D’Angelo, Guerra, Vivacqua e Finizio).

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA C GRUPPO C - Bari 72; Catanzaro 62; Avellino 59; Monopoli 58; Palermo 57; Virtus Francavilla 55; Foggia 53; Az Picerno 46; Turris 45; Monterosi, Latina 44; Catania, Juve Stabia 43; Campobasso 40; Taranto, Messina 36; Potenza, Paganese 32; Fidelis Andria 29; Vibonese 20. *Turris e Taranto 2 partite in meno; Monopoli, Francavilla, Catania e Campobasso una partita in meno.

LA PROSSIMA - Il 35° turno: il 3 aprile alle 17.30 Fidelis Andria-Messina, Taranto-Juve Stabia, Potenza-Catania, Virtus Francavilla-Campobasso, Vibonese-Foggia, Latina-Bari, Avellino-Turris (ore 21). Il 6 aprile (ore 14.30) recupero 33° turno Taranto-Monopoli.

(fonte video-foto Az Picerno)