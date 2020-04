«Sorridi con gli occhi»: la canzone per sperare

Sorridi con gli occhi-That’s what Friends are For. Dal testo e la voce all’unisono di Sabrina Schinaia, nasce un brano di speranza nella forzata e indispensabile «trincea» da coronavirus. Il brano costituisce un’ode illuminante, che vede stretti in un mosaico volti «anonimi» di una quarantena.

La sinuosa vocalità di Schinaia si immerge nel soffice pentagramma alla chitarra di Ivan Quero. Il corrispettivo video della canzone che si ispira al capolavoro di Burt Bacharach e Carole Bayer Sager, è pubblicato su You Tube, dove sta godendo dell’attenzione di diverse centinaia di utenti.

«Nel video si parla di speranza in un momento di sconforto generale. Questo è un augurio affinché possiamo tutti al più presto tornare a sorridere senza barriere e con la naturalezza che caratterizza piccoli attimi di felicità che diamo per scontati» sottolinea Schinaia. La ventisettenne cantante tarantina, che è un prodotto talentuoso della Siena Jazz University, fa evidenziare la sua anima globe-trotter che è alla base della condivisione umana in seno alla canzone. Essa recita: «Se c’è una maschera con te non è così inutile/ vedrai che i sentimenti tuoi io li posso intravedere. Sorridi con gli occhi/ scoprirai che io lo capirò/for sure/ That’s what friends are for. Le pieghe del viso svelano il tuo cuore ed io lo so/That’s what friends are for».

La voce di Schinaia, la chitarra di Quero e le figure di Valeria, Antonio, Aldo, Silvia, Marianna, Fabio, Grazia, Carolina, Enrico, Denise, Marco e Giorgio. «È per questo che ci sono gli amici». Anche nella musica: che il coronavirus lo sappia.