In Puglia l'unica cosa contagiosa è l'allegria: il video contro la negatività da Coronavirus

In un momento in cui la Puglia, come l'Italia intera, resta in stand by a causa del Coronavirus, c'è chi vuole dare un messaggio di positività e ricordare al popolo dei social ciò che di bello ha da offrire la nostra regione. È così che su Facebook fioccano video con l'hashtag #LaPugliaCheNonMolla. «Sono giorni difficili, forse altri ne verranno, ma abbiamo sentito il dovere di dare un messaggio positivo ad una regione, la nostra Puglia - recita il post apparso su Facebook - vogliamo contrastare i messaggi negativi che circolano in rete e rappresentare solo il bello intorno a noi, la nostra gente, l’unica cosa contagiosa è la nostra allegria, noi siamo…LA PUGLIA CHE NON MOLLA!!!».

Sulla medesima scia anche la Confcommercio di Taranto ha creato un video promo che racconta il capoluogo ionico al grido di Taranto non si ferma. Ecco le immagini.