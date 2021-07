«Imprese & 231» l’incontro oggi a Bari

Una sinergia fra «controllori» e «controllati» per promuovere la cultura della legalità nelle imprese. È questo lo spirito progettuale che anima l’incontro «Imprese & 231. Un binomio vincente» - organizzato da Confindustria Bari Bat e dai consigli degli ordini degli avvocati di Bari e Trani - e in scena oggi pomeriggio (a partire dalle 15) all’Hotel Nicolaus di Bari.

I saluti istituzionali sono affidati al presidente degli industriali di Bari e Bat, Sergio Fontana, e ai due presidenti degli ordini, Giovanni Stefanì e Tullio Bertolino. Poi, gli interventi di Renato Nitti, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, e di Roberto Rossi, procuratore f.f. presso il Tribunale di Bari. A chiudere il confronto, le conclusioni del deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

Le due province baresi si qualificano, dunque, come laboratorio di legalità, come motori di uno «sforzo pilota» per mettere a dialogo le migliori forze di giustizia, imprenditoria e politica nel solco del decreto 231. Migliore organizzazione interna e migliore trasparenza esterne sono le parole d’ordine di un cambiamento che parte da qui.