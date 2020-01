Goleada del Bari contro il fanalino di coda Rieti: il videocommento

BARI - Goleada del Bari contro il fanalino di coda Rieti: i pugliesi hanno battuto i laziali 5-2 davanti a 10.226 spettatori, su un terreno di gioco scivoloso per la pioggia, conquistando i tre punti al termine di una gara dal rocambolesco finale.

L’undici di Vivarini ha dominato nel primo tempo passando in vantaggio al 17' su rigore di Antenucci (fallo di mano in area di De Paoli. Nella ripresa è arrivato il raddoppio di Simeri al 10'st con Simeri su cross di Costa. Poi c'è stata la reazione del Rieti che ha accorciato le distanze con Del Regno; al 34'st il 3-1 firmato ancora da Simeri, al 40' il gol del 3-2 di Tirelli (con deviazione di Bianco) che sembrava riaprire la gara prima delle due marcature biancorosse nel recupero con Neglia (48'st) e con il nuovo acquisto Maita (al 49'st).

Nel primo tempo al quarto d’ora si è infortunato il capitano del Bari, Di Cesare: è uscito dopo aver preso una botta al ginocchio sinistro.

La vittoria di Antenucci e compagni lascia invariata la distanza dalla capolista Reggina (vittoriosa a Bisceglie): i biancorossi, secondi, sono a nove punti dalla testa della classifica.