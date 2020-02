Cerignola, refurtiva in un ex mobilificio già depodito di automezzi rubati

CERIGNOLA - I poliziotti del commissariato di Cerignola e del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo e Bari, in seguito ad ulteriori accertamenti eseguiti presso un ex mobilificio di Cerignola, ove nei giorni scorsi erano stati rinvenuti numerosi mezzi pesanti di provenienza furtiva, hanno rinvenuto e sequestrato: un sistema di video sorveglianza, 48 assali anteriori e posteriori per automezzi industriali leggeri e pesanti, 5 pedane caricatrici posteriori, di cui 1 per salita e discesa disabili da furgoni per trasporto persone, 13 cassoni per equipaggiamento autocarri industriali, 8 propulsori per autocarri di elevato valore commerciale.

All’interno della cabina di uno dei mezzi, sono stati rinvenute anche tre matasse di fili di rame del peso di 5 chilogrammi. Il sequestro di tutto il materiale è stato eseguito a carico del soggetto cerignolano già oggetto di denuncia per riciclaggio e ricettazione di numerosi automezzi pesanti e componenti di essi, rinvenuti nel medesimo luogo in data 20 febbraio scorso.