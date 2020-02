Cerignola, ex mobilificio era diventato centrale riciclaggio mezzi rubati: 43enne denunciato

La polizia di Cerignola (Fg) ieri ha controllato un ex mobilificio sulla SS16 Bis. Intorno alle 18 gli agenti hanno sorpreso un uomo a bordo di un autoveicolo che trasportava componenti di autocarri rubati. Nell'area c'erano numerosi mezzi proventi di furto, e sono stati sequestrati: un autocarro Iveco, un mazzo di chiavi, otto cabine per autocarro, un automezzo industriale, una gru per automezzo industriale leggero, due propulsori, due cambi meccanici, un carrello elevatore di notevoli dimensioni, tre carte di circolazione. Inoltre trovati anche 12 furgoni, 10 automezzi pesanti, e numerosi pezzi di ricambio tra assali, cassoni, fanali, porte, serbatoi, marmitte. L'uomo, pregiudicato 43enne, è stato denunciato per riciclaggio e ricettazione.