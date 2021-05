«Temporari life?» il nuovo progetto discografico del chitarrista pugliese Rino Arbore

Bari - Martedì 4 maggio alle 21 in diretta streaming su Facebook e YouTube (@dodicilune) si terrà la presentazione ufficiale di «Temporary life?» di Rino Arbore. Dopo «Après la nuit» (2009) e «The roots of unity» (2015), il chitarrista e compositore pugliese, molto attivo in varie formazioni sin dalla fine degli anni ‘70, torna infatti a collaborare con l'etichetta leccese Dodicilune. Proprio dal 4 maggio, infatti, il disco sarà in distribuzione in Italia e all’estero con IRD e nei migliori store on line grazie a Believe Digital. All'incontro parteciperanno oltre ai musicisti coinvolti nelle dieci composizioni originali - Giorgio Distante (tromba), Mike Rubini (sax alto), Giorgio Vendola (contrabbasso) e Pippo D’Ambrosio (batteria) -, anche il sassofonista Roberto Ottaviano, il giornalista Fabrizio Versienti (autore delle note di copertina), Gabriele Rampino e Maurizio Bizzochetti, fondatori della Dodicilune.

«Dopo aver esplorato le dimensioni del rito e del dolore con l’album “The Roots of Unity”, in questo disco Rino Arbore affronta una serie di questioni etiche spinose: la capacità di resistere al male, l’indifferenza o l’empatia al dolore altrui, il valore della vita», sottolinea Fabrizio Versienti. «Punto di partenza sono tre foto segnaletiche di una ragazzina polacca internata ad Auschwitz: Czeslawa Koka, morta nel 1943, a 14 anni, dopo solo tre mesi di prigionia, ammazzata forse con un’iniezione di fenolo. L'album è dedicato a lei, e al fotografo del campo Wilhelm Brasse. I titoli dei brani sembrano suggerire una qualche forma di narrazione legata alle loro vicende», continua Versienti. «La musica, potente e tesa, è affidata a un quintetto dalla geometria jazzistica classica, ma solo sulla carta. La struttura della musica è più libera e più complessa, segue un’estetica cameristica che continuamente scompone il gruppo in unità più piccole, fino a vere e proprie cadenze affidate ai singoli musicisti».

L’etichetta Dodicilune, fondata da Gabriele Rampino e Maurizio Bizzochetti è attiva dal 1996 e dispone di un catalogo di quasi 300 produzioni di artisti italiani e stranieri. Distribuiti nei negozi in Italia e all'estero da IRD, i dischi Dodicilune possono essere acquistati anche online, ascoltati e scaricati sulle maggiori piattaforme del mondo grazie a Believe Digital.