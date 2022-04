Mister Baroni: «Squadra stratosferica, il Lecce è pronto per Terni»

LECCE - Settantasette ore dopo l'1-0 interno col Frosinone, che ha permesso di arpionare il secondo posto in classifica, il Lecce scende in campo domani a Terni per il 33° turno della B di calcio. Fischio di inizio alle ore 19 da parte del 29enne genovese Matteo Marcenaro, arbitro inedito per la formazione giallorossa. Alla vigilia è questo il pensiero del tecnico Marco Baroni: «La Ternana è una squadra che ha la possibilità di centrare obiettivi importanti e che nelle ultime quattro con il cambio del modulo ha fatto tre vittorie ed un pareggio. Non so se Blin giocherà domani, ma non cambierà niente. Loro hanno trovato la quadra e davanti hanno giocatori importanti. È una partita con tante insidie e noi lo sappiamo. C’è poco tempo ma è il tempo sufficiente per lavorare con i miei ragazzi stratosferici che nonostante le poche ore non sbaglieranno. Di Mariano? Ne abbiamo fatto a meno per molto tempo senza mai lamentarci esibendo alibi. Ora è al pari degli altri».

L'allenatore toscano batte il «ferro caldo» della sua squadra, evidenziando quello che chiama «dato incredibile: ovvero quello dei tiri subiti. Noi siamo ad ottantuno, la seconda squadra ovvero la Cremonese è a centodieci. Ciò esplica come la squadra si spende oltre al reparto difensivo. Questo è un gruppo che lavora, dà tutto e ha dei valori che emozionano. Finalmente son tornato ad avere dei problemi di scelta e ciò è importante. Adesso dobbiamo mettere in campo coraggio e voglia: noi ci siamo». La partita del «Libero Liberati» è la sestultima della stagione regolare. In palio, ancora, diciotto punti. Il Lecce sogna la serie A da conquistare direttamente.

IL 33° TURNO - Cremonese-Alessandria, Pordenone-Frosinone, Reggina-Benevento, Spal-Cosenza, Ternana-Lecce, Parma-Como, Cittadella-Perugia, LR. Vicenza-Crotone, Monza-Ascoli, Pisa-Brescia.

LA CLASSIFICA - Cremonese 60; Lecce 59; Pisa 58; Monza, Brescia 57; Benevento 54; Ascoli 52; Frosinone 51; Perugia 47; Cittadella, Reggina, Ternana, Como 44; Parma 42; Spal 33; Alessandria 26; LR. Vicenza, Cosenza 24; Crotone 20; Pordenone 14.