Da Brindisi alla Moldavia: volo carico di aiuti per la popolazione ucraina

BRINDISI - È decollato alle ore 10.30, dall’aeroporto del Salento di Brindisi, un volo umanitario per Chișinău, capitale della Moldavia. A bordo dell’Antonov An-12 sono state caricate 8,5 tonnellate di materiale destinato alle popolazioni colpite dalla crisi ucraina: set da cucina, prodotti per l’igiene, coperte, tende, serbatoi per la raccolta di acqua potabile, generatori. Materiale donato dalla cooperazione italiana. A curare le operazioni, di concerto con Aeroporti di Puglia, la base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi gestita da World Food Program.