Undici anni dopo, Fabrizio Moro scalda Lecce con «Pensa»

È ormai uno degli appuntamenti fissi dell'estate: anche quest'anno Fabrizio Moro è tornato a Lecce, in piazza Libertini, per portare la sua musica ai fan salentini. Lo scorso anno la sua energia e le sue emozioni approdarono all'anfiteatro romano, in piazza S. Oronzo, quest'anno il cantautore vincitore del Festival di Sanremo insieme a Ermal Meta ha infiammato il palco in piazza Libertini, davanti a migliaia di fan in delirio. E nonostante siano passati tanti anni, il suo primo singolo, "Pensa", che racconta la battaglia contro la mafia, continua a essere uno dei preferiti del pubblico di Moro, pubblico che come mostra questo video, va in visibilio ogni volta che il brano viene eseguito.

Video Alessio Amato (Fb)