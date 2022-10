«Domenica», nuovo singolo per il pugliese Chef: i pensieri di un weekend nostalgico

Il cantautore pugliese Chef pubblica il nuovo singolo “Domenica” mescolando Pop e Indie per raccontare i pensieri di un fine settimana nostalgico. È domenica e la casa è vuota, fra le sue mura riecheggiano solo le note, tra il pop e l’indie, di Chef, al secolo Alessandro Rella. Questa l’immagine che appare nel videoclip dell’ultimo singolo del cantautore pugliese, intitolato “Domenica”, online su tutte le piattaforme digitali e prodotto da Solid Music.

«Attraverso il sound morbido e scanzonato dell’Indie mischiata al pop, ho descritto l’effetto lenitivo della domenica su un soggetto nostalgico e solo nelle quattro mura domestiche, mentre ripensa alla storia d’amore della sua vita finita paradossalmente per mano sua. Ne vien fori così che l’uomo (non come genere ma come specie) può anche non essere egoista - racconta Chef - la storia è finita per evitare che la routine dell’uomo in oggetto potesse rovinare i sogni nel cassetto della giovane ragazza. Quindi, lui aspetta invano la domenica sperando che possa alleviare le sue pene, ma in realtà ha solo più tempo per struggere il suo pensiero».

Alessandro Rella, in arte Chef, muove i suoi primi passi nella scena rap pugliese nel 1998 con il progetto “Chef & Cosmo - 2C”, un percorso audace, coraggioso e ricco di successi con tre dischi distribuiti in tutta Italia con il suo socio Cosmo. Un corollario di traguardi che nell’anno del 2013 si sono condensati e hanno dato vita a “Vengo in pace”, il primo concept album da solista, prodotto da Syncro e distribuito dall’etichetta veronese “The Saifam Group”, rinomata per aver scoperto talenti del rap italiano come: Fabri Fibra, Club Dog ed altri ancora.

Il disco si è posizionato nei primi posti per vendite ed ascolti sui principali digital stores a pochi giorni dalla sua pubblicazione. Dopo diversi EP pubblicati negli anni tutti Chef pubblica “Campione", un album contenente 10 track variegate e tutte diverse tra loro. Una sorta di compilation in cui confluiscono tutte le esperienze dirette dell'artista. Questo disco ha portato Chef ad un grande traguardo, ovvero il campionamento da parte di Caparezza del singolo Campione (che da appunto nome al disco) inserendo così l’artista nel brano Campione dei Novanta, singolo contenuto in Exuvia, pubblicato nell’agosto 2021.

“Domenica” arriva a distanza di quattro anni dal quel traguardo con un video che riprende i ricordi del protagonista, rappresentati nei frame da alcuni momenti più intimi della coppia, impersonata da due ragazzi molto giovani mentre lui si ritrova solo, a fine settimana, in una grande casa. Il singolo è stato coprodotto da Tempoxerso e Andrea Piraz, che ha dato una veste pop al brano.