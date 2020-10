«Pensa»: il messaggio di giustizia della foggiana Di Ale nella cover di Fabrizio Moro

«Pensa», di Fabrizio Moro: un brano per smuovere le coscienze e per invitare a riflettere sulla situazione italiana contro la mafia e ogni gesto di violenza. È questa la canzone che ha scelto di cantare Di Ale (nome d'arte di Alessia Di Biase), foggiana classe '86, che ha pubblicato il videoclip sul suo canale Vevo, disponibile su YouTube. Logopedista, riesce a unire in un unico strumento, la voce, il suo lavoro e la sua passione. Partecipa con ottimi risultati a diversi concorsi regionali, vince nel 2019 la V edizione della Manifestazione Sanremo al Sud proprio con questo brano, e nello stesso anno è semifinalista ad Area Sanremo.

Il produttore esecutivo del brano è Valter G. Scaglione, manager di Di Ale, e la canzone è stata registrata e mixata al KuoreNero Studio. Operatori video Anna Rita Orlando, Francesco Fortunato Orlando, Valentina Di Mario, che ha curato anche regia e montaggio. Ringraziamento dell'artista anche al producer Gianni Colonna

«Condividere un messaggio di tale portata è stato per me un onore, ma anche una responsabilità, perché quel messaggio lo sento, e tanto più si crede in qualcosa tanto più si vuole far bene - confessa Alessia sulla sua pagina Facebook - Io ci credo nella giustizia, nelle piccole e nelle grandi cose, e anche se qualche volta si fatica a vederla realizzata... beh, secondo me arriva. Quando non ci credi più, quando ormai ti sembra inutile, quando ormai sei troppo arrabbiato.. ma arriva. Bisogna credere che "la giustizia non è solo un'illusione". E io ci credo. E io lo urlo».