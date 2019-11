Sabato di musica al Politeama Greco di Lecce: Paola Turci torna in concerto

Farà tappa in Puglia, al Teatro Politeama Greco di Lecce, sabato 23 novembre, il tour invernale di Paola Turci, che prende il nome dal suo ultimo album di inediti, 'Viva da Morire'. La cantante sarà in scena dalle 21 in una speciale serata organizzata dalla M&P Company, per presentare i brani dell'ultimo disco, uscito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone 'L'Ultimo Ostacolo', e tutti i suoi grandissimi successi.

Un tour partito da Torino pochi giorni fa, il 12 novembre, che toccherà varie città italiane. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone, nelle rivendite ufficiali e al botteghino del teatro Politeama Greco.

Un percorso artistico di una delle cantanti più amate del panorama italiano che è cominciato davvero presto, a metà degli anni '80, quando non aveva ancora 20 anni. La Turci ha partecipato per la prima volta a Sanremo nel 1986, ma è con 'Bambini', nel 1989, che porta a casa la prima vittoria nella categoria Nuove Proposte. E oggi dopo 15 album in studio e oltre trent'anni di carriera, ha collezionato una serie di successi e collaborazioni che la rendono una delle voci più apprezzate. Nell'ultimo disco, Viva da Morire, presenti anche duetti e una serie di sinergie con giovani autori, da Federica Abbate a Giulia Anania e Davide Simonetta.