Killo, dal Salento arriva il brio della sua «Marziana»

Si chiama Killo, all'anagrafe Marco Aprile, è un cantautore e compositore salentino, classe 1985, e pochi giorni fa è uscito il video del suo nuovo singolo, "Marziana", realizzato da Urlo Records e CineVideo Lab. Un brano allegro e vivace che anticipa l'uscita dell'EP di Killo, che a 15 anni ha fondato i Primo Impatto, rock band con cui ha prodotto due demo, è attivo dal 2013 come frontman del trio Road Flowers, e lo scorso anno ha pubblicato il primo singolo da solista, "Il tuo caro trombamico". E in tutto questo ha trovato anche il tempo di laurearsi in Biologia, e specializzarsi nel 2013.

Come racconta lui stesso, "Marziana" è un singolo nato dall'incontro con un'"aliena", una ragazza talmente fuori dal comune da meritarsi quel soprannome. Il testo è ironico e divertente, fatto di rime e giochi di parole che fanno immedesimare l'ascoltatore in un vero e proprio incontro d'amore ultraterreno. Un singolo nato spontaneamente, e che sarà racchiuso, appunto, nell'EP di prossima pubblicazione, con brani tutti scritti nello stesso periodo, con un sound organico e riconoscibile.

Tra gli artisti di riferimento di Killo ci sono Albert Lee, Simona Molinari, Fabrizio de Andrè, Giorgio Gaber, Rino Gaetano, Raphael Gualazzi. E per questo EP promette di offrire sano e puro divertimento: «È un disco che si può ascoltare in una serata fra amici, o in macchina durante un viaggio», dichiara. E sicuramente, più in là, verrà seguito da un tour promozionale.

Anche perché la musica ha fatto parte di lui fin da piccolissimo: ha cominciato canticchiando quella che ascoltavano i suoi genitori, Battisti, Mina, Dalla, Beatles, a 6 anni ha cominciato a studiare pianoforte e solfeggio, e fin da giovanissimo ha cominciato a comporre, studiando anche chitarra da autodidatta. E a chi gli chiede se si definisce un cantautore, risponde: «Non lo so, servirebbe ad etichettarmi e indirizzare l’ascoltatore verso uno specifico genere musicale? Ma si dai, compongo e suono le mie canzoni».