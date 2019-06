«Vita da acrobati»: in anteprima il video del nuovo singolo del tranese Antnio Bucci

Uscirà domani, venerdì 28 giugno, Vita da Acrobati, il nuovo singolo del cantautore tranese Antonio Bucci, un brano leggero, fresco, che descrive quel meraviglioso meccanismo che ci spinge a superare gli affanni quotidiani, facendoci “andare lontano” con tenacia per realizzare i nostri sogni senza dover “fuggire” dalla nostra stessa vita. Ecco in anteprima nazionale il videoclip del brano, che racconta che noi tutti ci trasformiamo in agili acrobati, capaci di districarci tra desideri e realtà.

«”Vita da acrobati” – afferma Antonio Bucci a proposito del nuovo singolo - pur essendo molto autobiografico, è un brano in cui è facile rispecchiarsi: è un’esortazione ad essere determinati nelle proprie scelte, è la voce di un allenatore che incita la sua squadra a tenere duro e a vincere la partita. Tra gli ultimi che ho scritto, è il singolo che mi rappresenta di più, è la scommessa a vincere la mia partita nella musica e penso abbia i giusti ingredienti per “andare lontano”: un ritornello accattivante ed una musicalità solare che può entrare nel cuore e nella mente di chi lo ascolta».

Il senso dato alla parola acrobata nella canzone ha ispirato la scelta dei due protagonisti del videoclip: un atleta che, con volontà e determinazione, si allena duramente per le sue spettacolari performance e una studentessa che lavora in un bistrot ma insegue la sua passione per l’arte e la recitazione. Entrambi hanno messo in scena la loro vita reale in cui si impegnano nel perseguire i propri obiettivi, tra volontà e spensieratezza, proprio come abili equilibristi in bilico tra sogno e realtà. In fondo, è ciò che capita a tanti di noi, acrobati talvolta per scelta o per necessità.

Antonio Bucci è nato e vive a Trani. Comincia da bambino suonando l’organo, per poi passare al pianoforte. Da ragazzo inizia a comporre musiche e testi. Nel frattempo divora dischi di diverso genere musicale: fusion, jazz, rock, swing. Per anni suona in giro tra locali e ricevimenti, con un repertorio ispirato ai grandi cantautori italiani. “Strane circostanze”, pubblicato nel 2016, è il suo primo album, composto da 9 brani scritti e arrangiati da lui.