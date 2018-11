Bufale e verità su reunion Spice Girls, nuovi lavori per Bandadriatica e Luca Marino: le novità della settimana

Puntata ricchissima quella di oggi di GazzettaMusic, l'appuntamento settimanale in cui raccontiamo tutte le novità discografiche. Si parte con un in bocca al lupo al giovane cantautore di Matino (Le), Maurizio Protopapa, che in queste ore si sta giocando un posto per la finale del Tour Music Fest, il più importante contest europeo per emergenti. Odissea è il titolo del nuovo album della Bandadriatica, l'ensemble salentino guidato da Claudio Prima. Ancora novità pugliesi con il jazzista Kekko Fornarelli, pronto a portare oltreoceano le sonorità dell'album Abaton. Spostandoci sul territorio nazionale, spazio al nuovo lavoro di Luca Marino, che anticipa il disco che porta il suo nome con il singolo Credici. E infine tutte le news sulla reunion delle Spice Girls (Victoria Beckham ci sarà o no?), e sul ritorno dei Backstreet Boys in Italia dopo 15 anni.

NUOVI ALBUM USCITI

Playlist - Salmo

Origins - Imagine Dragons

Simulation Theory (Super Deluxe) - Muse

NUOVI SINGOLI USCITI

Thank u, next - Ariana Grande

Bad Liar - Imagine Dragons

Sincera - Fred De Palma

Told you so - Little Mix

La canzone dei Puffi - Cristina D'Avena & Patty Pravo

Wherever You Go - Jonas Blue

Chances - Backstreet Boys

Ragazza di Periferia - Achille Lauro & Anna Tatangelo

Never Enough - Kelly Clarkson

Mai Natale - Galeffi