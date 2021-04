Che ne pensate del ritorno di Gaetano Auteri sulla panchina del Bari?

BARI - Terremoto nel Bari calcio dopo il pareggio interno dei pugliesi con il Palermo, al termine di una gara deludente: il club ha esonerato l’allenatore Massimo Carrera, subentrato a gennaio al precedente tecnico Gaetano Auteri.

«La società - è scritto nella nota di commiato - con stima e rispetto per l’uomo e il professionista, intende ringraziare Carrera per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi; a Lui ed al suo staff augura il meglio per il prosieguo della carriera».

Sulla panchina biancorossa, a questo punto, potrebbe tornare mister Gaetano Auteri che, lo scorso 9 febbraio 2021, fu esonerato dopo aver messo insieme 42 punti in 22 partite, frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.

Voi cosa ne pensate? Votate il nostro sondaggio.