Bari calcio, esonerato l'allenatore Carrera

BARI - Carrera non è più l'allenatore del Bari. La notizia è trapelata da poco negli ambienti sportivi del club barese. Si attende a breve un comunicato da parte della società biancorossa di proprietà di Aurelio De Laurentiis.

Sul sito istituzione della Società calcio Bari, intanto, si legge: «La Società, con stima e rispetto per l’uomo e il professionista, intende ringraziare Carrera per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi: a Lui ed al suo staff augura il meglio per il prosieguo della carriera».

Mister Carrera, ricordiamo, era stato ingaggiato dopo l'esonero, lo scorso mese di febbraio, di Gaetano Auteri