Maratona d’arte contemporanea da Pistoletto a Christo e a Jago fino all’intuizione di Duchamp

In occasione della Giornata del Contemporaneo, Rai Cultura dedica all’arte contemporanea e ai luoghi che la ospitano una «Maratona Arte Contemporanea», in onda oggi dalle 15.50 alle 21 su Rai 5. Protagonisti gli artisti giovani e affermati, che interpretano la realtà, e con le loro opere invitano a riflettere sulle priorità del mondo di oggi ponendo l’accento sull’importanza del passaggio di testimone alle nuove generazioni, alle quali viene consegnata la responsabilità di costruire un futuro migliore del presente lasciato in eredità. Nel corso della giornata saranno raccontati, inoltre, i grandi musei di arte contemporanea: alle 15.50 la Galleria d’Arte moderna di Spoleto, alle 18.30 il Centro Pecci di Prato, alle 19.55 il Mambo di Bologna e infine alle 21 il Castello di Rivoli - Museo di Arte contemporanea.

La programmazione si apre, nel pomeriggio, con Earth/Art che spiega come gli artisti contemporanei - da Pistoletto a Christo - attraverso la ricerca e le opere che li rappresentano, si pongano di fronte alla questione dei cambiamenti climatici, mentre alle 16.40 MillenniArts si sofferma sulle opere dello street artist Jorit, dello scultore Jago e della performance artist Virginia.

Alle 17.35 si viaggia nell’arte degli anni ‘60 visti attraverso Franco Angeli, Tano Festa, Mario Schifano in Ombre elettriche e, a seguire, Emilio Vedova. Dalla parte del naufragio è il ritratto di uno degli artisti più significativi del Novecento. Si chiude, alle 20.05, con L’intuizione di Duchamp dedicato al genio creativo dell’artista francese e al suo lavoro rivoluzionario - il leggendario cambio di prospettiva - che ha segnato per sempre il percorso e l’evoluzione dell’arte moderna e contemporanea.